Andrea Iannone cade in pista: il dolce pensiero di Giulia De Lellis

Weekend amaro per Andrea Iannone che, in seguito a due impressionanti cadute sulla pista di Misano, non potrà partecipare al Gran Premio di San Marino. I due incidenti hanno procurato una brutta contusione alla spalla sinistra del pilota (già infortunata), per questo i medici hanno ritenuto opportuno vietargli di correre la gara. Un momento difficile, quello che sta vivendo Iannone, allietato però dall'amore e dal sostegno della sua compagna. Giulia De Lellis ha voluto, infatti, dargli tutto il suo appoggio, dedicandogli dolci parole sui social.

Il pilota ha pubblicato alcuni scatti delle prove sulla pista di Misano (tra cui la foto della caduta), scrivendo: " Abbiamo sperato che questo fine settimana sarebbe andato diversamente, ad Aragon ci proveremo di nuovo! ". Una frase che ha trovato il consenso e l'appoggio della bella influencer romana, che ha commentato: " Al tuo fianco.... ". Poche parole e un cuore rosso che hanno conquistato Andrea Iannone, che non ha resistito replicando: " Speciale tu... ".