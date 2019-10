Andrea Iannone non sfreccia in Thailandia, ma fa scintille con Giulia De Lellis

Sta facendo parlare molto il quindicesimo posto conseguito da Andrea Iannone all'ultimo Gran Premio di MotoGp, disputatosi in Thailandia. Il pilota partiva dalla sedicesima posizione in griglia e sembra aver fatto tutto il possibile per classificarsi in top10, senza però riuscirci.

E, in occasione dell'ultima gara affrontata dal suo fidanzato, l'influencer nonché ex volto di Uomini e donne, Giulia De Lellis, ha deciso di seguire il pilota Iannone in Thailandia, concedendosi un ritiro temporaneo da tutti gli impegni di lavoro, per un viaggio all'insegna del relax e dell'amore. A consolare Andrea Iannone, dopo il quindicesimo piazzamento in Thailandia, è stata proprio l'autrice del libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), con la quale il centauro ha fatto scintille anche in oriente.

Tra le sue ultime Instagram stories, infatti, Andrea Iannone appare immortalato in una foto che lo ritrae mentre stringe forte tra le braccia -come fosse un trofeo- la sua amata Giulia De Lellis. Quest'ultima ha accompagnato l'ex di Belen Rodriguez nel suo ultimo viaggio, intrapreso per raggiungere il circuito della gara di MotoGp tenutasi al Chang International Circuit (Buriram). L'immagine in questione, in cui i due piccioncini si scambiano un bacio "orientale" appassionato ha, in poco tempo, circumnavigato l'internet, mandando in visibilio i fan della coppia. Dal suo canto, Iannone si dice però deluso dall'esito della sua ultima gara: "Non sono contento della gara, ho faticato fin dal primo giro nella parte iniziale della pista".