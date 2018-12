Andrea Pinna a Rivelo: “Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici”

Nella puntata di Rivelo in onda questa sera, poco prima della mezzanotte su Real Time, saranno ospitati Andrea Pinna e Luca Marin. La trasmissione di successo condotta da Lorella Boccia apre il suo salotto del gossip a due nuovi volti celebri del mondo dello spettacolo. La scorsa settimane sono state scottanti le rivelazioni di Claudia Galanti e Massimo Sestini, questa volta tocca ad Andrea Pinna e Luca Marin.

Il primo è il celebre blogger, influencer, autore de “Le Perle di Pinna” e vincitore della quarta edizione di Pechino Express, il secondo è l’ex nuotatore specializzato nei 400 misti. Interrogati dalla conduttrice, i due sono pronti a rivelare particolari scottanti della loro vita fino ad ora celati all’ombra dei settimanali e di altre interviste in tv, secondo le intenzioni del programma. Andrea Pinna parlerà della sua carriera, tra passato e futuro, affermando: “Sono stato tradito dal mio ex con un ballerino di Amici.” Il nome resta però ancora top secret. Luca Marin invece racconta la sua carriera da nuotatore, tra successi e insuccessi. “Avevo paura di morire annegato” confessa. Per le altre confessioni non resta che attendere la puntata di questa sera.