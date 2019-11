Andrea Roncato: "Ho avuto una storia con Moana Pozzi"

Intervistato dalla trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2, Andrea Roncato ha rivelato di aver avuto una storia con Moana Pozzi: "Non l'ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto".

L'attore bolognese ha dichiarato: "Ho avuto una storia con Moana Pozzi quando ancora non faceva la pornodiva. Ci siamo conosciuti sul set di 'Pompieri'". Il film in questione risale al 1985, mentre Moana Pozzi ha iniziato la sua carriera pornografica col suo vero nome solo nel 1987, sebbene già precedentemente avesse partecipato ad alcuni set a luci rosse ma con vari pseudonimi. Andrea Roncato tiene a precisare quali furono le dinamiche del loro approccio: "Non l'ho corteggiata, fu lei a chiedermi come fossi a letto. Ci siamo frequentati per sei mesi".

L'attore si lascia andare al ricordo di Moana: "Era una persona speciale, con cui potevi parlare di tutto, dalla letteratura alle politica, oltre ad essere una donna bellissima. Poi ha intrapreso la carriera da pornodiva". "Nella vita ognuno fa quello che vuole", sentenzia Roncato. Tra le reminiscenze amorose di Andrea, non può mancare un riferimento alla sua ex moglie Stefania Orlando: "È un po' che non ci sentiamo. Lei si è sposata, io anche. Abbiamo entrambi la nostra famiglia. Ma ho sempre affetto per lei. È stata la mia prima moglie. Se hai voluto bene a una persona, poi le resti legato".

Tra i ricordi più belli della vita di Andrea Roncato ci sono anche quelli legati a Gigi Sammarchi, con cui per anni ha formato un apprezzato duo comico: "Con Gigi ci siamo conosciuti in parrocchia. [...] Poi abbiamo iniziato a fare cabaret nell'osteria di Guccini. Ci vide la Mondaini, lavorammo tre anni con lei e fu lei a portarci in televisione". "Io e Gigi non abbiamo mai litigato. Sarebbe impossibile", precisa l'attore.

Nel racconto di Andrea Roncato, spesso la carriera si intreccia con le conquiste femminili, che l'uomo sembra voler rivendicare con orgoglio: "Facevamo gag insieme ai più grandi. Una sera andai a cena con Gigi e Alain Delon. Quella sera andai con tutte le donne, ma non perché ero bravo io. Semplicemente perché ero con Delon". E ancora sul solito argomento: "Ho fatto film con le più belle donne del cinema italiano. Ho buttato l'amo con molte". "Qualcuna ha abboccato, qualcuna no", commenta sarcastico Andrea Roncato.

