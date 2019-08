Anegla Nasti e il suo nuovo cagnolino: i fan la prendono in giro

Angela Nasti, insieme al fidanzato Kevin Bonifazi, ha deciso di allargare la famiglia. Non ci sono bebè in arrivo, ma un bellissimo cucciolo di volpino bianco e soffice come la neve.

L’annuncio è arrivato proprio ieri tramite un post di Instagram in cui Angela si è fotografata con il cagnolino in braccio. Tuttavia, ciò che ha colpito l’attenzione dei suoi follower è stato il nome – particolarissimo – che ha scelto per il cucciolo: Kiamaki. Così, in tantissimi le hanno chiesto il perché di questo nome dal suono quasi giapponese.

Davanti all’insistenza dei suoi follower, l’influencer ha quindi voluto spiegare al suo pubblico il perché di questo nome così originale tramite una storia condivisa su Instagram. Lei stessa ha dichiarato: “Questo nome nasce perché quando io e il mio ragazzo ci siamo detti ti amo per la prima volta, ci chiedevamo entrambi chi amasse chi e, solitamente, rispondevamo io amo te e tu ami me. Così, visto che abbiamo deciso di prendere questo cane insieme, per noi questo nome che abbiamo inventato – con la k, appunto – ha un significato molto profondo, oltre a piacerci molto come suona” .

Ma la sua spiegazione non ha avuto l’effetto desiderato tra i follower, tanto che si sono scatenati riempendola di insulti nello spazio sotto al post. “Quando si lasciano si chiamerà Kilasciaki” , ha commentato un utente aggiudicandosi più di 800 like. Un altro, invece, preferisce reinventare il nome del cucciolo in “Kicornificaki” . C’è poi chi ha scritto: “Che nome ridicolo, più di te. Per non parlare della storia di questo nome. Bimba minchia allo stato puro” . E ancora: “Ma come si fa a prendere un cane insieme a una persona che si conosce da una settimana. Non fate un cervello in due!” .

Infine, alcuni utenti si mostrano piuttosto preoccupati dal fatto che il cagnolino possa diventare un pretesto per aumentare il business che ruota intorno alla pagina social di Angela. “Che bel cane, anzi accessorio!” e “Non è già ora di aprigli un profilo Instagram?” .

