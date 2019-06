Angela Nasti minacciata di morte: "Fa rabbrividire leggere cose simili"

Non c'è pace per Angela Nasti. Dopo la fine del programma di Uomini e Donne, l'ex tronista partenopea è finita in mezzo alla polemica per la repentina rottura con Alessio Campoli, la sua scelta nella trasmissione di Maria De Filippi. Negli ultimi giorni si sono susseguite dichiarazioni e smentite di Angela e Alessio sulla fine della loro relazione, affermazioni che hanno coinvolto anche altri personaggi che ruotano attorno a Uomini e Donne. Insomma la bella influencer, che con il "Trono" ha conquistato nuova popolarità oltre a quella che aveva già sui social network, non sta vivendo un bel periodo.

A peggiorare la situazione ci sono gli insulti, le offese e addirittura le minacce che Angela sta ricevendo via social. Anche minacce di morte. Secondo quanto riportato dal sito Dailynews24, Angela Nasti ha ricevuto alcuni messaggi in cui le viene augurata la morte. Affermazioni pesanti e vili che l'ex tronista non ha tenuto segrete ma, anzi, ha voluto pubblicare e condividere con i suoi fan e follower con tanto di nome e cognome della donna che l'ha minacciata.

Nelle sue Instagram stories, Angela Nasti ha pubblicato il messaggio incriminato, in cui si legge: " Non è meglio che morivi da piccola, cosa fai al mondo ". Una frase che ha scioccato letteralmente l'ex tronista, che ha voluto commentare pubblicamente il fatto: " Pubblico semplicemente per farvi rendere conto che è inaccettabile che così tanta cattiveria possa passare inosservata. Bisogna dare peso alle parole. Mi dispiace informarvi che a me non toccano, ma comunque fa rabbrividire leggere cose del genere" .

