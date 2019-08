Angelina Jolie diventa giornalista per un giorno: "Le donne non devono rinunciare ai propri diritti"

Non solo attrice, ma anche icona di moda, di stile e ambasciatrice umanitaria. In attesa di vedere Angelina Jolie sul grande schermo con il sequel di Maleficent, l’ex moglie di Brad Pitt è diventata giornalista per un giorno, firmando un pungente editoriale sul magazine di Elle che, per l’occasione, ha immortalato in copertina l’iconica attrice.

Nell’articolo Angelina Jolie tesse le lodi di chi è una mamma lavoratrice e inneggia a chi insegna ai propri figli i sani valori di una società migliore. Inoltre ha riflettuto sulla situazione che sta vivendo oggi la donna. "Guardando ciò che succede intorno a noi, ci dovremmo porre una domanda: perché anche nel cinema le donne sono relegate in ruoli secondari? – esordisce la Jolie -. Al mondo dovrebbero esistere donne più cattive, ovvero persone che nei limiti si rifiutano di seguire le regole imposte per se stesse e le loro famiglie. Le donne che non rinunciano ai diritti e alle proprie origini sono le migliori. Sono cattive? Allora il mondo ha bisogno di donne più cattive".

Nel suo editoriale Angelina Jolie ha parlato anche della condizione di una donna sotto i riflettori e dei canoni di bellezza che deve rispettare. "Dico spesso alle mie figlie che la cosa più importante è sviluppare una propria opinione. Puoi indossare un bel vestito ma, se non sei forte mentalmente, non serve a nulla essere in tiro – e aggiunge -. Ciò che siamo destinati a diventare nella vita è qualcosa che ciascuno di noi deve capire da solo. Noi donne perdiamo l’orientamento perché è il nostro istinto è quello di prendersi cura degli altri. Ma se ascolti te stessa puoi prendere la decisione di compiere un passo avanti e imparare e cambiare".