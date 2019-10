Angelina Jolie e Brad Pitt: presto l'accordo di divorzio

Si allungano i tempi per l’accordo di divorzio tra e Angelina Jolie e Brad Pitt.

Metro racconta che i tempi per l’accordo finanziario si siano allungati e il matrimonio tra i due attori non è ancora completamente sciolto. Pitt ha infatti presentato in tribunale dei documenti, chiedendo la nomina di un giudice temporaneo - che sarà compensato in via privata - per poter proseguire con le contrattazioni. Jolie si è mostrata concorde e la richiesta è stata approvata dal tribunale di Los Angeles.

Si pensa quindi che l’accordo potrebbe comunque giungere abbastanza presto. L’ultimo nodo rimasto è quello di Miraval, un’azienda vinicola francese che la coppia ha acquistato nel 2011 con l’intenzione di farla ereditare ai figli. Sciolto questo nodo, non ci sarà più nessun legame tra Jolie e Pitt - tranne i rapporti reciproci con i sei figli.

La coppia si è separata nel 2016 e nei mesi scorsi è stato ufficializzato il divorzio dei due. Jolie aveva adottato un figlio nel 2002, Chivan Maddox, poi diventato anche figlio di Pitt. Successivamente, nel 2005, è stata adottata dalla coppia Zahara Marley. L’anno dopo è nata la loro figlia naturale Shiloh Nouvel, cui ha seguito nel 2007 l’adozione di Pax Thien. Infine, nel 2008, la coppia ha dato alla luce due gemelli, Knox e Vivienne.

L’attrice ha raccontato di recente di aver sofferto dopo la separazione dal marito. Jolie ha parlato di un “ periodo di transizione, come un ritorno alle radici ” in questo momento e di essersi sentita “ persa per un po’ ”. “ È stato un momento complicato - ha spiegato l’attrice - in cui non mi sono più riconosciuta, in cui ero diventata… come posso dire… più piccola, quasi insignificante, anche se non era necessariamente visibile. […] Provavo una tristezza profonda e genuina, mi sono sentita ferita ”.

