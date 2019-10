Angelina Jolie: "Non mi sento al sicuro"

Angelina Jolie si è aperta sulle proprie emozioni relative alla separazione da Brad Pitt.

L’attrice, che al momento è in promozione del film “Maleficent: Signora del Male”, è tornata su un momento buio della sua vita. Come riporta il Mirror, Jolie ha spiegato di non essersi sentita al sicuro e libera dai pericoli. “ Ci sono state volte nella mia vita - ha raccontato l’artista - in cui non mi sono sentita - e forse ho nascosto bene in pubblico - in cui non mi sono sentita libera, non mi sono sentita al sicuro ”.

Jolie ha chiarito di essersi sentita “ piccola e con le spalle al muro ” e di avere impiegato molto tempo per recuperare la fiducia: oggi sta molto meglio di quanto non sia stata negli ultimi quattro anni.

Non è stato facile infatti per l’attrice affrontare alcuni grossi ostacoli della vita. Nel 2013, Jolie si è sottoposta a una doppia mastectomia nella speranza di ridurre le possibilità di sviluppare il cancro al seno. Nel 2016, poi, è stato avviato il processo di separazione e poi di divorzio dall’ex marito Brad Pitt - con il quale di recente ha concordato un accordo di custodia per i loro sei figli.

Angelina Jolie ha detto anche di sentirsi molto affine al suo personaggio di Maleficent, sebbene abbia fatto riferimento ai sentimenti dell’animo umano in perenne lotta in un saggio pubblicato su Elle. “ Non tutti sono nati per combattere - ha scritto - E non abbiamo poteri magici. Ciò che abbiamo è la capacità di sostenerci a vicenda e di lavorare con i molti grandi uomini che apprezzano e rispettano le donne come loro pari ”.

