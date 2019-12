Angelina Jolie firma il tatuaggio di un fan

Un sogno a occhi aperti per il giovane attore Alex Thomas Smith, che ha potuto finalmente incontrare la sua attrice preferita: la bellissima Angelina Jolie. La star era presente durante la rappresentazione di un musical, dove il ragazzo recita come protagonista. La bellissima attrice era seduta in platea tra il pubblico per assistere rapita alla produzione teatrale "Dear Evan Hansen", in scena al West End di Londra, opera che dal 2016 sta raccogliendo un crescente successo e molta popolarità. Angelina ha quindi voluto complimentarsi con l'intero cast soffermandosi a fine esibizione, complimentandosi con tutti, in particolare con il giovane Alex.

Angelina Jolie Meets Dear Evan Hansen Cast Member with Tattoo of Her Face — and Signs His Ink! https://t.co/8cdXErcM0X — People (@people) 8 dicembre 2019

Il ragazzo, visibilmente emozionato ed estasiato dalla visione, ha mostrato alla Jolie un tatuaggio davvero unico che decora la spalla sinistra: l'immagine della stessa attrice impressa sulla sua pelle. Una visione che ha entusiasmato la stessa Jolie, elettrizzata dall'incredibile dedica, tanto da autografare il tatuaggio, abbracciando e baciando Smith sulle guance. Il ragazzo ha voluto condividere il tutto via Instragram: un evento dal quale probabilmente non riuscirà mai più a riprenderi, come ha specificato lo stesso attore. Angelina ha dedicato parole e attenzioni a tutto il cast, promettendo di far nuovamente visita alla produzione per visionare nuovamente il musical.

L'opera, scritta dal duo di successo composto da Benj Pasek e Justin Paul, narra le vicende di un liceale adolescente molto solitario, che vive la sua esistenza focalizzato sull'utilizzo dei social network, costretto a osservare il mondo da outsider. Nel tentativo di migliorare la propria immagine, Evan scrive una lettera che viene scambiata per la missiva d'addio di un suicida, fatto che aumenterà notevolmente la sua fama. Il musical concentra l'attenzione sull'isolamenteo tipico dell'adolescenza e sull'importanza dell'inclusività sociale.

