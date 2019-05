Angelina Jolie spietata contro Jennifer Aniston

Angelina Jolie avrebbe provato sentimenti sgradevoli nei confronti di Jennifer Aniston, percependola come sua rivale in amore.

Una parte di questi sentimenti - dice l’Irish Mirror - è stata rivelata dopo la separazione di Jolie da Brad Pitt nel 2016. Pitt era infatti sposato con Aniston, finché nel 2004 ha conosciuto la sua ultima compagna sul set di “Mr and Mrs Smith”. Pitt ha sempre affermato di essere però stato fedele ad Aniston, anche se le dichiarazioni di Jolie non sono state sempre coerenti con questa linea.

Pare infatti che la star di “Ragazze interrotte” si sia vantata di essersi innamorata dell’attore mentre era ancora sposato con la precedente moglie. E quando il proprio matrimonio si è concluso in un disastro, Jolie non ha contattato Aniston per scusarsi, né per comprendere cosa abbia dovuto sopportare.

Una fonte anonima ha affermato che l’attrice abbia molti rimpianti per aver lasciato il marito e il padre dei loro sei figli: si chiede se non sia riuscita a comunicare in modo migliore con l'amato, nell'aiutarlo a superare i suoi demoni. In tutto questo, però, apparirebbe del tutto disinteressata alla rivale Aniston.

Jolie raccontò, in un’intervista del 2008, come i coniugi abbiamo spesso mostrato ai figli il DVD di "Mr and Mrs Smith": poche persone hanno il privilegio di vedere il momento esatto in cui i loro genitori si sono innamorati.

Oggi il divorzio da Pitt è per Aniston qualcosa che risale a un passato molto remoto. L’attore è infatti stato suo ospite in occasione del suo cinquantesimo compleanno e, tra i fan, esiste da sempre la speranza di un ritorno di fiamma.

