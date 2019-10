Angelina Jolie non riesce a riavvicinare Brad Pitt e Maddox

Angelina Jolie sta cercando di fare da paciere tra Brad Pitt e il figlio Maddox.

Maddox e l’attore hanno infatti litigato su un volo verso Los Angeles nel 2016: questa pare sia stata la molla che ha spinto Jolie a chiedere il divorzio, secondo il DailyMail. Pare, tuttavia, che padre e figlio ancora non abbiano rapporti da quel momento.

Maddox ha ora 18 anni e studia biochimica in Corea del Sud. È stato adottato nel 2002 dall’attrice e successivamente anche dall’attore, intanto diventato suo compagno. Quando Maddox è partito per l’università sembra che Pitt sia stato assente, mentre il ragazzo continua ad avere dei legami fortissimi con la madre.

Jolie e Pitt condividono la custodia dei figli con tempi paritari, con l’eccezione di Maddox e Pax, che sembrano non voler avere a che fare con il padre. Una fonte anonima vicina all’attore ha spiegato che, ora che Maddox è lontano, Brad Pitt cercherà di ricomporre la frattura con Pax, data l'assenza dell’influenza costante del fratello maggiore. Pitt trascorre comunque molto tempo con gli altri figli: Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.

Maddox è stato avvistato in questi giorni alla première di Tokyo dell’ultimo “Maleficent” in cui recita la madre. Si è infatti unito a lei e alla sorella Zahara per l’evento. Jolie è molto soddisfatta della crescita del figlio, di come sia diventato un uomo intelligente che sta percorrendo la sua strada nella vita.

Al momento, Jolie e Pitt stanno concludendo il loro accordo di divorzio. L’ultimo nodo mancante è un’azienda vinicola francese, che i due attori hanno acquistato con l’idea di passarla ai figli.

