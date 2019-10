Angelina Jolie sfila sul red carpet di Maleficent con i figli Maddox e Zahara

Per una mamma lontana da suo figlio, il tempo sembra non passare mai. Poco più di un mese fa, a fine agosto, Angelina Jolie aveva lasciato suo figlio maggiore Maddox al college. Il ragazzo ha scelto di studiare biochimica alla Yonsei University di Seul, in Corea del Sud. Un posto molto lontano da casa, ma vicino a Tokyo, dove l’attrice si è recata per la presentazione del suo nuovo film, 'Maleficent: Mistress of Evil'.

Questo impegno di lavoro ha fatto volare mamma Angelina più vicina al suo primogenito e entrambi hanno sfruttato l’occasione per rivedersi. Sul red carpet ha sfilato orgogliosa insieme a Maddox e Zahara, 14 anni. La ragazzina aveva già accompagnato la mamma alla première di Los Angeles. In quella occasione Angelina Jolie aveva parlato orgogliosa del figlio Maddox, anticipando che a breve lo avrebbe riabbracciato. " So che sta bene, ma mi manca" , ha detto l’attrice sul red carpet statunitense, come riportato sul giornale Vanity fair.

Angelina Jolie ha un bellissimo rapporto con suo figlio, adottato 17 anni fa in Cambogia. Al contrario, invece, pare che il 18enne non vada affatto d’accordo con il padre adottivo, l’attore hollywoodiano Brad Pitt. A partire dal 2016, anno del divorzio dei suoi, Maddox non rivolgerebbe la parola a suo padre. Un diverbio tra i due, mentre la famiglia al completo si trovava in viaggio su un jet privato, sarebbe la causa del loro pessimo rapporto. Secondo le voci, l’allora 15enne si sarebbe messo in mezzo durante una lite tra mamma e papà, e Brad Pitt lo avrebbe colpito violentemente. Questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando irrimediabilmente alla fine del matrimonio tra i due attori.