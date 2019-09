Maddox rompe il silenzio sul rapporto con il padre Brad Pitt

I litigi tra genitori e figli, specie in età adolescenziale, sono all’ordine del giorno. Ma pare che la discussione avuta nel 2016 in aereo tra l’attore Brad Pitt e il primogenito Maddox sia andata fuori dagli schemi. Secondo il gossip i due non si parlano dall’epoca.

Dopo il divorzio da Angelina Jolie, chiesto nello stesso anno, Brad Pitt ha passato un periodo molto buio, come ha raccontato lui stesso in una recente intervista. “ A quel tempo stavano accadendo cose nella mia famiglia, mettiamola così – ha raccontato l’attore al New York Times-. Il fatto è che tutti noi sopportiamo molto dolore, sofferenza e abbandono. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo a nascondere tutto ciò ma resta sempre lì, dentro di te. E prima o poi devi aprire quelle scatole ”.

Il dolore per aver perso la sua famiglia aveva reso l’attore dipendente dall’alcool. Resosi conto del problema non ha avuto paura e ha chiesto aiuto a un gruppo di Alcolisti Anonimi. L’onestà di questi uomini, vulnerabili ma pronti a combattere, lo ha salvato. Ora è sobrio da tempo ed è un uomo decisamente diverso, apparentemente pronto a ricostruire un rapporto sano con i suoi figli.