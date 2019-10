Angelina Jolie: "La mastectomia preventiva? Voglio vedere i miei figli diventare adulti"

In passato ha fatto molto discutere la scelta di Angelina Jolie di sottoporsi a una mastectomia radicale a entrambi i seni e, successivamente, all'isterectomia per rimuovere ovaie e tube di Falloppio. Non c'erano apparenti motivi dietro questa decisione così forte e invasiva, se non la necessità e la volontà di prevenire l'insorgenza di tumori.

Sono passati molti anni e adesso l'attrice ha deciso di tornare sull'argomento tramite un articolo da lei stessa scritto per il Time. Angelina Jolie ha raccontato di aver preso questa decisione dopo la morte della nonna, della madre e della zia. Quegli episodi hanno scatenato in lei la paura fortissima di non riuscire a vedere crescere i suoi figli a causa dell'ereditarietà della patologia. “ Ho fatto una scelta per aumentare le mie probabilità di poter vedere i miei figli diventare degli adulti e quelle di poter conoscere i miei nipoti. La mia speranza è quella che possano vivere il più a lungo possibile e che io possa esserci per loro ”, ha dichiarato la cantante rivendicando ancora una volta la sua scelta.