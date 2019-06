Angelina Jolie vuole Keanu Reeves sul set con lei. E forse anche nel suo cuore…

Oltre che per la sua bellezza mozzafiato, Angelina Jolie è conosciuta soprattutto per i suoi amori nati sul set: Johnny Lee Miller lo sposò infatti dopo aver girato insieme Hackers, Billy Bob Thornton divenne invece suo marito grazie al film drammatico Falso tracciato, di cui erano entrambi protagonisti. E pare che sia stata proprio lei a volere Brad Pitt come suo partner nella commedia Mr&Mrs Smith, quando il biondissimo attore era ancora sposato con Jennifer Aniston. Com’è andata poi è storia nota a tutti.

Oggi, invece, arrivano alcuni rumors insistenti dall’America sul comic movie The Eternals, di cui Angie sarà uno dei personaggi principali. Al momento non sono ancora trapelate informazioni sulla trama, quello che sembra invece certo è che l’ex moglie di Brad Pitt abbia chiesto alla produzione di ingaggiare anche il talentuoso attore canadese. Ma non è tutto. Da qualche giorno si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui la Jolie sia ormai pronta ad accogliere un altro uomo nel suo cuore e quell’uomo, considerate le circostanze, potrebbe essere proprio il bel Keanu.

A rafforzare questa tesi ci sarebbe anche l’amicizia che lega Angelina alla sua vicina di casa Patricia Taylor, mamma del fascinoso interprete di Matrix. Le due donne, infatti, sarebbero diventate molto amiche e si frequenterebbero con una certa regolarità ormai da qualche tempo. Vere o false che siano, le illazioni sulla possibile nuova coppia Jolie-Reeves stanno già facendo sognare milioni di fan in tutto il mondo.