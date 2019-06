Angelo Sanzio rimuove il silicone dagli zigomi: "Una massa terribile"

Angelo Sanzio è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 15 e abbiamo imparato a conoscerlo nei salotti di Canale5, dove ha spesso partecipato ai talk sulla chirurgia estrema. È noto come “Ken umano” e a guardarlo in faccia non è difficile capire il perché. Angelo Sanzio ha fatto dei ritocchi estetici quasi una ragione di vita, nella continua ricerca di un ideale di bellezza perfetto. Ha stravolto i connotati del suoi viso con punture e interventi spesso molto invasivi ma nell'ultimo periodo pare abbia fatto un passo indietro.

Lo ha raccontato ai microfoni di Enrico Lucci nel programma di Rai2 Realiti, dove ha ammesso di essersi recentemente sottoposto a una nuova operazione. Ma ora ha dovuto rimuovere due protesi di silicone che gli erano state impiantante a sua insaputa e che gli stavano causando alcuni problemi. I dettagli li ha raccontati al sito Isa e Chia, che lo ha raggiunto per avere maggiori delucidazioni sull'accaduto: “ Ho rimosso del silicone che a mia insaputa un chirurgo italiano mi ha iniettato sottopelle facendomi credere fosse acido ialuronico. La zona degli zigomi iniziava a presentare una fibrosi, erano durissimi. Ho deciso allora di affidarmi al Professor Alessandro Gualdi che ho avuto il piacere di conoscere grazie a Barbara d’Urso nel suo salotto di Pomeriggio 5. ”