Angelo Sanzio si è fidanzato: "Sei l’infinito"

Angelo Sanzio, l’ex concorrente del Grande Fratello 15 da molti soprannominato come il Ken Italiano, aveva perso ormai da un po' di tempo la speranza di trovare l’anima gemella.

A peggiorare la situazione era stata un’aggressione omofoba di cui era stato vittima da parte di due sconosciuti sul Lungomare di Civitavecchia. Eppure, si sa, la vita riserve sempre delle grandi sorprese.

Così, non molto tempo fa, precisamente lo scorso febbraio, Angelo conosce su Facebook Enrico Bel Mondo, un consulente sardo più grande di lui di 10 anni che lo aggiunge alla sua lista di amici e gli manda come primo messaggio un timido “Ciao” . Inizialmente Angelo non gli aveva dato molto peso, credendo si trattasse di uno dei soliti curiosi che lo contattano solo per accaparrarsi qualche gossip. Tuttavia, la foto profilo di Enrico cattura la sua attenzione, e così Angelo dà seguito alla conversazione. Dopo essersi scambiati vari messaggi e qualche confidenza, Angelo chiede il suo numero di cellulare per sentirsi anche fuori dal social.

I due si sono visti per la prima volta a Roma, la città nella quale vive stabilmente Enrico e dove ha potuto quindi fargli da Cicerone. Ed ecco che, poche ore fa, Angelo Sanzio ha voluto ufficializzare la loro storia d’amore con il post di un bacio su Instagram. “Tu che sei l'infinito tra i miei desideri…” , scrive ad accompagnamento dello scatto.

Poi, in occasione di un’intervista rilasciata a Leggo, ha aggiunto: “Enrico mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale. Chi mi conosce lo sa, sia da Barbara d’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme” .

Insomma, non resta che augurare il meglio a questa nuova coppia!

