Anna Dello Russo rivela: "Ho un appartamento che uso come guardaroba"

Anna Dello Russo è una delle più note e importanti icone di stile del nostro Paese. Dal 2006 vive prevalentemente in Giappone, dove ricopre il prestigioso ruolo di direttore del periodico Vogue nell'edizione del Sollevante. È stata ospite di Detto Fatto, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, dove ha potuto parlare della sua carriera e della sua vita privata, svelando anche alcune curiosità bizzarre legate alla sua immagine.

Anna Dello Russo era influencer prima ancora che ci fossero i social e può essere quasi definita una precorritrice dei tempi. Non ha mai seguito le mode, ha sempre imposto il suo stile eccentrico e stravagante, senza porsi mai limiti se non quelli dettati dal suo gusto e dal suo stile. Negli studi del programma Rai si è presentata con un particolare abito rosa shocking in tulle, non facile da indossare ma da lei portato con grande disinvoltura. A proposito di abiti, incalzata da Bianca Guaccero, Anna Dello Russo ha confermato una diceria che da qualche tempo circola negli ambienti della moda. “ Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba ”, ha detto la giornalista, il cui guardaroba farebbe invidia a ogni donna amante della moda. Nel corso negli anni sono senz'altro numerosi gli abiti accumulati dalla Dello Russo, tanto da non poter essere racchiusi in un semplice armadio o cabina armadio.