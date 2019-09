Anna Falchi: "Giuseppe Conte? È molto, molto sexy"

Anna Falchi è intervenuta durante la trasmissione Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1 e ha espresso la sua opinione poco politica su alcuni dei leader del nostro Paese. In particolare, la bionda italo-finnica si è detta attratta dal Premier Conte, nonostante fino a poco tempo fa non lo considerasse molto attraente.

“ Conte? Mi ha conquistato, da che non mi piaceva proprio ora mi ha davvero convinta, ha personalità, mi piace molto ”, ha detto Anna Falchi in radio, affermando che la scintilla per il primo ministro è scattata il giorno in cui Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni al Senato. La showgirl ha affermato di aver seguito tutta la diretta, dall'inizio alla fine, solo per assistere al discorso di Conte: “ Ha tirato fuori gli attributi: che carisma incredibile e poi è charmant! ” La Falchi sembra essere davvero presa dal Premier Conte, tanto da considerarlo “ molto, molto sexy. ” Incalzata dai conduttori del programma radiofonico, Anna Falchi ha dichiarato che non disdegnerebbe una cena con lui se fosse single (attualmente, infatti è impegnata con Andrea Ruggeri, parlamentare e nipote di Bruno Vespa) e ha rivelato che sua nipote va nella stessa scuola del figlio di Conte.