Anna Pettinelli: "Serena Enardu? Ha buttato la sua storia d’amore in modo letale"

Nel villaggio di Temptation Island Vip tra Anna Pettinelli e Serena Enardu si è creato un forte legame di amicizia che continua ancora oggi, ma che non ha impedito alla compagna di Stefano Macchi di esprimere il suo implacabile giudizio su quanto accaduto tra l'amica e l'ex Pago.

Intervistata dal settimanale Chi, la Pettinelli ha raccontato di essere ancora in contatto con la Enardu e, sebbene preoccupata per la sua salute dopo quanto accaduto nel reality show di Canale 5, non ha condiviso affatto ciò che è successo nel villaggio delle fidanzate. “ Sento Serena. Non sta bene. Lei non si è resa conto di quello che ha fatto – ha spiegato Anna al magazine diretto da Alfonso Signorini - . È entrata come una bambina nel “Paese delle meraviglie”. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale ”.

“ Pago può essere l’uomo più “palloso” del mondo, quello che volete (a me sta molto simpatico) – ha aggiunto la conduttrice radiofonica - . Ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità ”. Quella serenità di cui parla la Pettinelli, invece, è stata trovata proprio da lei e dal compagno Stefano Macchi. “ Ci cerchiamo di più. In ogni senso – ha raccontato la Pettinelli, felice per l’evoluzione del suo rapporto - . Sia al telefono, con mille telefonate, sia fisicamente. Il mio futuro, comunque, è la dieta. Il suo è tatuarsi 'Anna Agàpe', che tradotto dal greco vuol dire 'Amore smisurato per Anna'. Idea sua ”.