Anna Pettinelli sotto accusa per Temptation Island Vip: "La mia dignità non è in dubbio"

Tra le coppie celebri che parteciperanno alla seconda edizione di Temptation Island Vip c’è anche quella composta da Anna Pettinelli e dal compagno Stefano Andrea Macchi.

La notizia della partenza della conduttrice radiofonica alla volta dell’Is Morus Relais, però, non è stata accolta in maniera positiva da parte dei suoi fan e sul profilo Instagram della Pettinelli si leggono tantissimi commenti negativi. C’è chi la accusa di essere fin troppo matura per mettersi in gioco con Temptation Island Vip, e chi crede che la sua partecipazione al reality show di Canale 5 sia semplicemente dovuta ad una questione di soldi. “Ma chi ti corteggerà, il nonno di Haidi?”, ha domandato un utente sostenendo che Anna Pettinelli non abbia l’età giusta per un simile programma; “È tutta una questione di soldi che fanno cambiare idea, essere incoerenti, passare sopra la propria personalità, dignità”, si legge ancora.