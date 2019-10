Anna Tatangelo risponde alla frecciatina di Dolcenera: "Il caviale fa schifo a tanti"

Nella giornata dello scorso martedì 29 ottobre era andata in onda la nuova puntata di Vieni da me, il format condotto da Caterina Balivo, dove era apparsa tra gli ospiti in studio Dolcenera. La cantante aveva rilasciato al format di Rai 1 alcune dichiarazioni senza risparmiarsi circa la sua mancata vittoria nella sezione Donne al Festival di Sanremo di diversi anni fa. In quell'occasione, nel lontano 2006 a vincere fu l'interprete Anna Tatangelo con il brano Essere una donna e, incalzata dalle domande della Balivo, Dolcenera aveva dichiarato in puntata che -secondo il suo punto di vista- "è impossibile paragonare il pesce al caviale", lasciando quindi intendere che fosse lei a meritare in realtà la vittoria conseguita dalla compagna di Gigi D'Alessio.

E, a poche ore di distanza dall'ultimo intervento televisivo di Dolcenera, è seguita la pronta risposta di Anna Tatangelo che ha voluto ribattere alle parole sibilline rilasciate dalla sua ex rivale alla kermesse sanremese. "Io il pesce e lei il caviale? -ha dichiarato in radio Lady Tata, alludendo a quanto dichiarato questa settimana dalla vincitrice di Music Farm 2005-. In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente". Un intervento del tutto inaspettato quest'ultimo, che nelle ultime ore fa discutere sui social.

