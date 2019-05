Annunciato il cast del nuovo film di Nolan

Il nuovo film di Christopher Nolan, regista acclamato per il suo stile e la precisione delle sue pellicole, potrebbe non essere più un mistero.

Con un comunicato stampa, infatti, la Warner Bros. ha tolto il velo di mistero che avvolgeva il progetto. Sebbene la data di uscita rimanga segnata per un vago 2020, i fan del regista di Batman Begins possono gioire perché sono stati svelati titolo e cast della pellicola.

Il film si intitolerà Tenet e sarà un thriller di spionaggio che, con ben sette paesi come ambientazione, mira ad avere un respiro decisamente internazionale.

Scritto dallo stesso Nolan, Tenet verrà realizzato con una tecnica mista che miscelerà l'IMAX con il 70 mm. Nel cast della pellicola, come riportato da The Hollywood Reporter, ci saranno John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine (che torna dopo aver interpretato Alfred nella trilogia del cavaliere oscuro) e Kenneth Branagh, che con Nolan aveva già lavorato nel recente Dunkirk.

Nel cast ci sarà anche Robert Pattinson, divenuto famoso per aver interpretato Edward Cullen nella saga di Twilight e che in questi giorni è al centro dell'attenzione per essere il più papabile a diventare il nuovo Batman, dopo Christian Bale (proprio per Nolan) e Ben Affleck, nel mondo del DC Universe.

