Antidoping a sorpresa per Federica Pellegrini

" Antidoping a sorpresa, fatto ", con queste parole Federica Pellegrini ha fatto sapere di essersi sottoposta, questa mattina, a un test a sorpresa di antidoping. La Divina ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto del braccio sinistro e la scritta chiarificatrice. La campionessa di nuoto ha scelto, per l'ennesima volta, i social network per comunicare ai suoi fan di essersi sottoposta al prelievo di sangue dell'antidoping, una prassi consueta per i professionisti come lei. La foto immortala la nuotatrice mentre, poco prima di bere un tè caldo, mostra i segni del prelievo sul suo braccio.

Già nel luglio 2016 Federica Pellegrini aveva pubblicato lo scatto degli esami a sorpresa su Twitter, scegliendo di condividere con i suoi follower il test antidoping. Niente di nuovo, niente di strano dunque. Normale routine per una campionessa come lei. Il controllo a sorpresa arriva a poche ore dal trionfo di Federica Pellegrini e altri atleti azzurri all'International Swimming League, la manifestazione mondiale ideata dal mecenate russo Konstantin Grigorishin, che faceva tappa a Napoli.

La Pellegrini è stata scelta come capitano della squadra "Aqua Centurions" e in vasca, grazie anche alle sue prestazioni, il suo team ha conquistato due quarti posti, uno nei 200 stile e l’altro nella staffetta 4×100 stile con Di Pietro, Oliveira e Munoz. I giochi, che sono andati avanti per due giorni, hanno riservato molte emozioni grazie ai risultati dei nostri campioni. Il controllo a sorpresa antidoping non rientra però in questo contesto. Il test è, infatti, normale routine per i professionisti sportivi come Federica Pellegrini.