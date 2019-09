Antonella Clerici assente dalla tv: "In bocca per la nuova stagione, io inizio quella scolastica con Maelle"

La Rai ha escluso Antonella Clerici dai palinsesti della nuova stagione e la conduttrice ha mandato un messaggio a tutti i colleghi che da oggi si accingono a riprendere i lavori sul piccolo schermo.

Lo ha fatto attraverso un post sul suo profilo Instagram che è apparso, oltre che come un augurio per tutti gli amici dello spettacolo, anche come una piccola frecciatina nei confronti dei vertici di Viale Mazzini che hanno preferito lasciarla a casa. “ In bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv, io inizio quella scolastica con Maelle ”, ha scritto la Clerici allegando la foto della figlia pronta per il suo primo giorno di scuola. Per la conduttrice, dunque, sembra che i prossimi mesi saranno liberi da impegni lavorativi che potrebbero tenerla occupata troppo a lungo.

Dopo l’addio a La Prova del Cuoco e la mancata riconferma di Portobello e Sanremo Youg, Antonella Clerici era stata totalmente estromessa dai programmi della tv di Stato salvo poi ottenere l’unica conduzione dello Zecchino d’oro 2019 per le date dal 5 al 7 dicembre. Lei, che rappresenta una delle conduttrici simbolo della tv italiana, però, ha preferito non creare una polemica a riguardo e, in una intervista al settimanale Oggi, aveva spiegato: “ Ora sono attendista. So che mi aspettano cose belle. Lo sento. Penso che al di là della politica esista solo una regola che sopravvive nel tempo: saper fare il proprio lavoro. Io so di saperlo fare. Poi il pubblico è sovrano, la gente a casa decide ”.

Per il momento, quindi, Antonella Clerici si dedica al lavoro di mamma a tempo pieno e, dopo il suo post social, sono stati tanti coloro che le hanno rivolto un pensiero di solidarietà per questo momento televisivo “negativo”. “Antonella spero che tu possa iniziare anche la stagione Tv! Non possiamo stare senza il tuo sorriso, la tua simpatia e la tua professionalità”, si legge sul profilo Instagram della conduttrice, “Ti aspettiamo”, “In tv ci manchi”, hanno continuato a scrivere i suoi sostenitori.