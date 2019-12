Antonella Clerici attesa a Sanremo 2020: "Andrò a trovare Amadeus"

La scorsa estate, Antonella Clerici era finita al centro del gossip per via della sua assenza riscontrata nei palinsesti delle reti Rai, presentati in esterna il 9 luglio a Milano. E sulla sua estromissione dalla stagione autunno/inverno 2019/2020 della Rai- in molti, soprattutto tra i fan della Clerici, erano insorti in rete, supportando la conduttrice. Di recente, tuttavia, è tornata a fare da showgirl per due brevi esperienze in Rai, che l'hanno tenuta impegnata con lo Zecchino d'oro e la Maratona Telethon. E le sorprese per il noto volto televisivo non sono finite qui. Perché la stessa, molto presto, tornerà a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo. O almeno questo è stando a quanto si evince dalle ultime dichiarazioni, che Antonella ha rilasciato in occasione di un'intervista concessa a Oggi magazine.

Così come è stato riportato tra le pagine del nuovo numero della nota fonte, disponibile in edicola a partire dal 27 dicembre, la Clerici ha confermato che apparirà alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana. “Sanremo? - ha dichiarato la Clerici nella sua ultima intervista, per poi confermare i rumor che la vedrebbero in procinto di presenziare a Sanremo 2020-. Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata!”. E non stupirebbe affatto che Amadeus possa aver ingaggiato - nel cast di Sanremo 2020- Antonella Clerici, che ha instaurato un ottimo rapporto con il nuovo direttore artistico della celebre kermesse musicale, attesa come ogni anno al Teatro Ariston. Non a caso, la stessa ha preso parte in qualità di giurata -voluta proprio da Amadeus -alla selezione finale di Sanremo Young (trasmessa lo scorso 19 dicembre, ndr).

Nel nuovo anno alle porte, la Clerici potrebbe, quindi, affiancare Amadeus alla conduzione, come valletta di Sanremo, e non solo. Perché è atteso, inoltre, il ritorno della conduttrice al format musicale di casa Rai, Ti lascio una canzone, che negli anni ha lanciato diversi artisti divenuti più o meno noti. Come il trio di tenori Il Volo, che ha da poco celebrato il primo decennale dal debutto in musica.

“Posso dire che dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di Ti lascio una canzone - ha fatto sapere la Clerici, intervistata da Oggi-. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young (Sofia Tornambene, ndr) e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani (Tecla Insolia, ndr). Alberto Urso (ultimo vincitore di Amici, ndr) era uno dei miei bambini…L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”.

Segui già la pagina de Il giornale pop?