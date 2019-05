Antonella Clerici, il commovente post su Instagram per Niki Lauda

Antonella Clerici, per molti anni, è stata una giornalista sportiva che si è occupata prevalentemente di calcio, per diventare,poi, anche una simpatica e preparata conduttrice televisiva. Ma, proprio in virtù del suo passato, non poteva certo rimanere indifferente alla scomparsa di un grande campione di Formula 1 come Niki Lauda. Ecco perché, probabilmente, ha voluto ricordare il grande pilota austriaco in un post su Instagram.

Antonella Clerici: Il post per Lauda

Niki Lauda è morto lunedi 20 maggio. Sembra che da tempo il pilota austriaco fosse ricoverato in una clinica in Svizzera per dei seri problemi ai reni che lo avevano costretto a sottoporsi a dei trattamenti di dialisi. Non solo, ma nel mese di agosto Lauda era stato costretto a subire un trapianto di polmone. Il campione austriaco, conosciuto anche come "il computer" per la sua straordinaria capacità di individuare qualunque tipo di problema avesse un'auto da corsa, aveva 70 anni e nella sua lunga carriera era stato per tre volte Campione del Mondo di Formula uno.

Ovviamente la morte di Niki Lauda ha sconvolto sia il mondo dell’automobilismo, ma anche tutti gli altri. Sui vari social network molti personaggi della Formula 1, dello sport in generale e del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare l’ex pilota. Tra questi anche Antonella Clerici. La conduttrice ha cominciato la sua carriera proprio nei programmi sportivi come Oggi sport e La Domenica Sportiva. "Addio a Niki Lauda campione indimenticabile di coraggio, di resa, di paura e di intelligenza", ha scritto la Clerici su Instagram postando una foto del campione quando era giovane e alla guida di una monoposto.

