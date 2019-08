Antonella Clerici e Vittorio Garrone in vacanza in Normandia

Vacanze agostane anche per la popolare conduttrice italiana, Antonella Clerici, la quale, anche quest'anno, ha riconfermato come meta vacanziera la magnifica località francese della Normandia. La brava conduttrice si è recata in vacanza in compagnia del suo attuale fidanzato, l'imprenditore Vittorio Garrone, e della piccola figlia Maelle, per trascorrere delle liete giornate in completo relax nel suggestivo scenario normanno. La Clerici sta vivendo da qualche anno la sua splendida relazione d'amore con il petroliere piemontese, che procede felicemente, poiché, oltre il legame affettivo, entrambi condividono i medesimi interessi e passioni. Infatti, la conduttrice e il suo compagno coltivano diversi hobby, tra i quali i viaggi, la lettura, gli animali, e soprattutto l'ambiente e la natura.

La coppia durante il corso dell'anno vive in una mega tenuta in Piemonte, situata presso il paese di Arquata Scrivia. La loro villa è totalmente circondata da un folto bosco, e i due, consuetudinariamente, amano immergersi nella natura per passeggiare insieme in armonia con il paesaggio bucolico. La Clerici e Garrone hanno trasferito la medesima abitudine salutare in pieno territorio della Normandia, godendosi in perfetta simbiosi gli incantevoli scenari del mondo antico della regione francese. La conduttrice ha documentato le varie tappe del suo tour francese, condividendo i momenti più salienti con i suoi numerosissimi ammiratori tramite i social network. La presentatrice ha postato varie foto che ritraggono lei e il compagno in contesti di svago, come una serata al cinema o le loro lunghe passeggiate romantiche.

Antonella Clerici sembra sia molto innamorata del suo compagno, e che stia vivendo una fase molto felice della sua vita, grazie al rapporto sereno instaurato con Vittorio Garrone. La vitale conduttrice ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una foto che immortala la sana abitudine che lei e il suo compagno amano praticare tutte le mattine per tenersi in forma e per rilassarsi. Il post postato dalla Clerici contiene uno scatto nel quale compare lei e Garrone in tenuta campestre intenti a destreggiarsi in mezzo alla natura selvaggia. " Noi e la nostra passeggiatina mattutina nel bosco. Anche in Normandia", scrive contenta la bella conduttrice, rivelando ai suoi follower tale pratica salutisitca che lei compie quotidianamente. Il post ha spopolato in rete, riscuotendo moltissimi like di gradimento, ed altrettanti commenti positivi e di ammirazione nei confronti della conduttrice nostrana ed anche diretti alla coppia innamorata.