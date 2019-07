Antonella Clerici “ipnotizza” Temptation Island. Il web: “La vogliamo per l’edizione vip”

La quarta puntata di Temptation Island ha registrato ben 4 milioni di telespettatori e, tra questi, c’era anche Antonella Clerici, rimasta ipnotizzata dalle vicende che coinvolgono le sei coppie concorrenti.

“ Comunque Tempation Island è ipnotica ”, ha cinguettato la conduttrice Rai, scatenando una vera e propria insurrezione del web. Quella che doveva essere una semplice esternazione social ha dato vita ad una sorta di petizione da parte degli utenti di Twitter che hanno lanciato un appello: “ Vogliamo Antonella Clerici alla conduzione dell’edizione Vip ”. Dopo il passaggio di Simona Ventura alla Rai, sembra essere ancora vacante il posto di presentatore della seconda stagione di Temptation Island Vip e, nonostante Raffaella Mennoia abbia recentemente dichiarato che sarà, con molta probabilità, Alessia Marcuzzi a sostituire la Ventura, il popolo del web pare aver eletto già la sua conduttrice del cuore.

“ Redazione, potete mettere Antonella a condurre la versione VIP?? ”, ha domandato un utente, “Piersilvio se ci sei, batti un colpo!”, ha fatto eco un altro spettatore. Per il momento, però, Antonella Clerici resta legata alla Rai nonostante la tv di Stato l’abbia momentaneamente messa “in panchina”. Ad oggi, infatti, la conduttrice sembra non essere stata designata per alcun programma e, in una recente intervista, aveva dichiarato di apprezzare alcuni prodotti di Mediaset. “ A me piacciono i progetti e se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale – aveva detto – […] Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento ”.