Antonella Clerici, l’addio a Beppe Bigazzi: “Niente sarà più come prima”

Beppe Bigazzi, il giornalista e gastronomo volto noto del programma La prova del cuoco, è morto all’età di 86 anni. Malato da tempo, Bigazzi è stato custode della tradizione delle campagne toscane in tavola e deve la sua popolarità alla trasmissione di Rai1 condotta dal 2000 al 2018 da Antonella Clerici, che ha voluto salutarlo con un commosso messaggio affidato ai social.

“ Addio Beppe – scrive la Clerici – . Quando ti ho sentito qualche settimana fa ho capito che era un congedo definitivo. Porterò sempre nel cuore le tue ultime parole ”.

La conduttrice ripercorre il primo incontro con Bigazzi, avvenuto alla fine degli anni ’90 quando il gourmet “controcorrente” curava la rubrica La borsa della spesa all’interno del programma Unomattina.

“ Ti ho conosciuto a Unomattina – ricorda la Clerici – e con te e Anna Moroni abbiamo portato al successo La prova del cuoco. Tanti anni insieme, indimenticabili ”.

La Clerici: “Beppe Bigazzi avanti in tutto”

Nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato (Bigazzi venne sospeso dalla trasmissione nel 2010, quando spiegò la procedura utilizzata per cucinare il gatto in umido nella tradizione del Valdarno degli anni ‘30 e ’40), il giornalista enogastronomico è sempre stato un punto di riferimento per “Antonellina”.

“ Tutto quello che oggi è di moda – continua la presentatrice – tu l’avevi scoperto già negli anni ‘90. Eri avanti in tutto. Burbero dal cuore tenero. E io ti volevo bene, tanto. Mi mancherai ”.