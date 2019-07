Antonella Clerici riceve un macabro messaggio: “Ti hanno già preparato la lapide?”

L'ormai ex conduttrice de La prova del cuoco, Antonella Clerici, è tornata al centro del gossip, dopo aver passato il testimone, alla conduzione del cooking show della Rai, all'ex di Matteo Salvini, Elisa Isoardi. La Clerici ha presenziato alla manifestazione Domani International, un evento pensato per aiutare i bambini che hanno bisogni speciali, in quanto affetti da malattie cerebrali e cognitive. Un gesto lodevole quello della storica conduttrice di casa Rai, per il quale però non sono giunti solo consensi da parte degli internauti.

Antonella si è lasciata immortalare in una foto dinanzi ad una scultura in pietra, uno scatto che la stessa Clerici ha pubblicato sul suo account Instagram, dividendo l'opinione del popolo del web.

“Ti hanno già preparato la lapide? Ottimo!” si è augurato un utente, tra i commenti giunti sotto il post della conduttrice. Un messaggio, chiaramente, oltre il limite della decenza, quello scritto da parte dell'hater. Tra le altre critiche rivolte alla conduttrice, si legge ancora: "La beneficenza, il bene donato non vanno esibiti...ma è un parere personale. Fabrizio Frizzi insegna". La foto di Antonella era stata condivisa con l'intento di spronare tutti ad aiutare le famiglie con bambini disabili e in molti hanno recepito il messaggio benevolo. Una fedele sostenitrice della conduttrice si è invece focalizzata su alcuni rumor: "Anto, ma cos'é questa storia che la Rai ti avrebbe silurata? Si sono bevuti il cervello a Viale Mazzini?".

Antonella Clerici fuori dalla Rai?

Stando alle ultime anticipazioni tv, Antonella Clerici sarebbe al momento estromessa dai palinsesti autunnali di casa Rai. E non finisce qui. Perché, stando a quanto riportato da TV Blog, i vertici di Viale Mazzini avrebbero chiesto la cancellazione di Sanremo Young, il programma condotto dalla Clerici per la sezione "Giovani" del Festival di Sanremo. Indiscrezioni quest'ultime che sorprendono, alla luce del fatto che Antonella ha un contratto di esclusiva con la Rai fino ad Agosto 2020.