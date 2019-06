Antonella Fiordelisi contro Cecilia Rodriguez: "Alta un metro e un vibratore"

L'intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha lasciato strascichi importanti. Sta facendo discutere soprattutto per le dichiarazioni rilasciate dalla sorella di Belen su Andrea Iannone e Giulia De Lellis, come dimostra anche la replica di Antonella Fiordelisi tramite social. Con molta probabilità, la piccola Rodriguez era ironica quando ha dichiarato che il campione di motociclismo e la sua nuova compagno sono entrambi alti “un metro e una banana.”

Pare, però, che le persone vicine a Iannone e alla De Lellis non hanno apprezzato l'umorismo della showgirl argentina e le hanno risposto per le rime tramite i social. Il primo a dire la sua è stato Angelo Iannone, fratello del motociclista e membro del suo entourage. Non ha fatto nomi ma il riferimento all'intervista rilasciata al Chi è lapalissiano. “ Per chi ha il culo collegato alla bocca... Andate al mare che lo rinfrescate ”, ha scritto in una Instagram storiY pubblicata ieri mattina. Alle sue parole si sono aggiunte quelle di un altro volto abbastanza noto, che a differenza di Angelo Iannone non ha però apparenti interessi nello schierarsi dall'una o dall'altra parte.

Antonella Fiordelisi, nota per essere stata corteggiata online da Gonzalo Higuain, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alla vicenda. Anche lei ha pubblicato una storia su Instagram e senza mezzi termini ha fatto chiaramente riferimento all'intervista, schierandosi dalla parte di Andrea Iannone e Giulia De Lellis. “ C'è chi è alto un metro e una banana e chi è alto un metro e un vibratore ”, ha scritto la modella, oggi compagna di Francesco Chiofalo.

I motivi dell'astio che intercorre tra la Fiordelisi e la Rodriguez non sono chiari a tutti ma che tra le due non ci sia un buon rapporto è risaputo. Solo qualche settimana fa le due sono state paparazzate, assieme ai rispettivi compagni, in un noto locale di Milano. Dalle foto sembra che tra i quattro ci siano stati i convenevoli di rito ma Antonella Fiordelisi ha svelato cosa sarebbe realmente successo. Stando alle parole della modella non sarebbe stata un'uscita a quattro la loro ma si sarebbero semplicemente trovati nello stesso locale. “ Mentre Ignazio mi ha salutato, Cecilia ha fatto finta di non vedermi ”, ha detto Antonella Fiordelisi tramite i suoi social.

Nessuno ha svelato i motivi di questa presunta maretta tra le due. Ci saranno repliche?