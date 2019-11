Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo

Le Luci d'Artista di Salerno hanno fatto “il miracolo” per Francesco Chiofolo, che dopo tanti mesi è stato perdonato da Antonella Fiordelisi. Una favola a lieto fine e un'attesa che ne è valsa la pena per il muscoloso influencer di Instagram, che adesso può pensare a come festeggiare il Natale con la sua ritrovata fidanzata.

È stata una riconquista faticosa per Francesco Chiofalo, che solo pochi giorni fa pensava di abbandonare l'impresa, stanco di rincorrere la sua Antonella che sembrava non essere ancora pronta per prendere una decisione. Dopo il presunto tradimento scoperto dalla ragazza lo scorso mese di luglio, infatti, pare che Francesco Chiofalo abbia fatto con molta frequenza la spola tra Roma, dove vive, e Salerno, dove è tornata Antonella dopo aver lasciato la loro casa. Sono stati tantissimi in questi mesi gli avvistamenti dei due, che spesso si sono incontrati per cercare di chiarire. Francesco Chiofalo ha trascorso più tempo a Salerno che non a Roma da quando Antonella Fiordelisi l'ha lasciato ma ha sempre affermato di non sapere se mai sarebbero tornati insieme.

La loro rottura si è consumata sui social, dove ognuno dei due non ha risparmiato attacchi verso l'altro, tutto a favore di smartphone. In questi mesi è stato detto tutto e il contrario di tutto su questa storia e sono intervenute numerose persone pronte a raccontare la loro verità in merito alla vicenda specifica o a fatti del passato inerenti vicende che lo riguardano.

Una delle prime persone che intervenne in questa faccenda fu Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo con la quale il ragazzo partecipò a Temptation Island, facendosi conoscere al grande pubblico. Le sue dichiarazioni furono molto forti e scossero l'opinione pubblica per i contenuti. La Roma raccontò di alcuni episodi di violenza di cui fu vittima per mano del suo ex fidanzato e di come i suoi comportamenti non fossero in alcun modo corretti nei confronti delle donne.

La vicenda, soprattutto per i suoi risvolti pubblici, non lasciò indifferenti i social nemmeno dal punto di vista dell'ironia. La storia di Instagram nella quale il ragazzo si lascia andare a un pianto disperato dopo che Antonella Fiordelisi spiattellò sui social il tradimento subito e la sua intenzione di volerlo lasciare ha scatenato tantissimi utenti che, ancora oggi prendono in giro Chiofalo. Sono tanti quelli che considerano questa vicenda solo una messa in scena per attirare l'attenzione dei social. Tutto questo ormai non è che un lontano ricordo per Francesco Chiofalo e per Antonella Fiordelisi, che hanno voluto suggellare il loro amore ritrovato con una foto suggestiva davanti a una delle più importanti attrazioni di Salerno del periodo natalizio.