Antonella Mosetti svela un dettaglio piccante su Aldo Montano?

Nel salotto di Mattino Cinque, si è parlato di sesso e di insoddisfazione femminile e una dichiarazione di Antonella Mosetti ha fatto subito pensare alle doti amatorie del suo ex Aldo Montano.

Durante il programma mattutino di Canale 5, ad un certo punto, come spunto per il dibattito viene riproposta una dichiarazione di Anna Falchi: "Il mio uomo deve essere instancabile, i calciatori sono troppo veloci". Sull'argomento, la padrona di casa, Federica Panicucci, coinvolge la showgirl Antonella Mosetti che non si tira indietro.

L'ex ragazza di Non è la Rai prende la parola e dichiara: "Sono stata tanti anni con uno sportivo che non è un calciatore, comunque lo sport aiuta l'uomo a non essere troppo veloce, e al contrario, si tengono, si tengono, perché sono abituati alla sofferenza". "Quindi in questo caso è piacevole", aggiunge Antonella Mosetti.

Dal momento che i trascorsi amorosi della donna sono noti al pubblico, la mente dei presenti in studio corre subito al campione di scherma Aldo Montano. E, infatti, interviene prontamente Valerio Merola che esclama: "È uno spot per Aldo Montano; Aldo, ti salutiamo, complimenti!".

Anche Federica Panicucci evidenzia come le parole della Mosetti non lascino dubbi nell'identificazione dell'uomo e si unisce ai saluti per lo schermidore livornese.

"Ma no, ma era un esempio", afferma Antonella provando a discolparsi dopo la gaffe. Forse la Mosetti voleva solo rispondere alla dichiarazione di Anna Falchi sulla "velocità" dei calciatori per difendere le prestazioni della categoria degli sportivi. Ma i pochi dettagli rivelati sono bastati a dare un nome all'identikit di questo amante perfetto.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?