Archie è la copia del principe Harry, che conferma: "Ha i capelli rossi"

Archie è la versione in miniatura del Principe Harry. Tutto merito dei capelli rossi che il piccolo di casa Windsor ha ufficialmente ereditato dal padre. Dal giorno della sua nascita, lo scorso 6 maggio, tutti se lo chiedevano e la conferma è arrivata, pochi giorni fa, dai genitori. In occasione dei Well Child Awards di Londra, i duchi di Sussex hanno infatti svelato che Archie ha i capelli rossi, pur avendone ancora pochissimi. Il Principe Harry e Meghan hanno preso parte, martedì scorso, alla premiazione dei premi benefici Well Child Awards e, durante il ricevimento pre-cerimonia, si sono intrattenuti con alcuni ospiti. Tra loro c'erano Milly Sutherland, 11 anni, e sua madre Angela, 50 anni, con le quali i duchi hanno chiacchierato.

Secondo quanto riportato dalla rivista People, Milly avrebbe chiesto al Principe Harry se il figlio avesse i capelli rossi, ottenendo l'attesa risposta. " Meghan ha detto di sì - ha riportato People - e Harry ha detto che lo è sicuramente, lo si può vedere tra le sopracciglia ". Le prove dunque ci sono, proprio tra le sopracciglia, ma durante la chiacchierata con le due donne, sembra essere emerso anche un altro dettaglio. I duchi sarebbero stati preoccupati della scarsa quantita di capelli del loro primogenito, tanto da fare paragoni con altri bambini: " Harry disse che non aveva i capelli da cinque mesi, ma Meghan Markle gli disse che lo aveva portato nel gruppo di gioco e che c'erano altri bambini lì con la stessa quantità di capelli o anche meno ". Niente di preoccupante, insomma. Archie Harrison Mountbatten Windso, 5 mesi, ha iniziato a frequentare una playgroup class a Windsor, una specie di nido dove i bambini piccoli possono giocare e socializzare, accompagnati da un genitore, in questo caso Meghan. Proprio in uno degli incontri Meghan si sarebbe tolta ogni dubbio sulla chioma poco fluente del piccolo.