Ariadna Romero con l’ex Pierpaolo alla prima di Maleficent: "Non siamo tornati insieme, ma…"

Erano tantissimi i personaggi famosi presenti alla prima europea del film "Maleficent - Signora del Male" a Roma. Tra loro c'erano anche Ariadna Romero e l'ex compagno Pierpaolo Petrelli, che hanno calcato il red carpet insieme al figlio Leonardo. La reunion di famiglia ha scatenato, inevitabilmente, i pettegolezzi tra fan e followers, che hanno pensato a un possibile ritorno di fiamma tra i due. La modella cubana ha però smentito il riavvicinamento con l'ex, giustidicando la foto di famiglia apparsa sui social con un post social.

" Per i più curiosi: non siamo tornati insieme, ma abbiamo un bambino in comune. Spesso quando vado a prendere Leo a casa di Pierpaolo mi prepara anche un piatto di pasta (la fa buonissima). Lui da me non mangia perché io sono una frana in cucina ma ugualmente fa come se fosse casa sua. Per Leonardo. Spesso organizziamo delle cose dove andiamo insieme, è importante che Leo senta la presenza di entrambi i genitori. Mio figlio è un bimbo felice ". Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra l'ex velino di Striscia La Notizia e Ariadna Romero, solo una reunion per la felicità del figlio nato dalla loro relazione. Entrambi sembrano, infatti, aver voltato definitivamente pagina. Dopo l'esperienza a "L'Isola dei famosi", la Romero aveva confessato le mancanze dell'ex fidanzato nel periodo della gravidanza, fatti che avevano portato alla rottura. Poi il periodo difficile, superato con il video messaggio, inviato da Pierpaolo Petrelli alla modella cubana attraverso Barbara D'Urso, che stemperava gli animi.