Ariana Grande cade sul palco e la gaffe diventa virale

Recentemente aveva fatto parlare di sé per aver mostrato al web i suoi capelli al naturale. E, nelle ultime ore, è tornata al centro del gossip per via di una gaffe, che l'ha vista protagonista sul palco dell'Amalie Arena, dove ha tenuto un concerto lo scorso 24 novembre. Indubbiamente è una delle popstar più amate dai giovani di oggi, soprattutto per i suoi vocalizzi live e le sue movenze sul palco. Ma, nel corso dello show di domenica, Ariana Grande è accidentalmente caduta a terra, mentre provava a stregare il pubblico avanzando con passo felino verso i suoi ballerini. Al momento dell'accaduto, la Grande, così com'è suo solito presentarsi sul palcoscenico, sfoggiava le curve in un succinto outfit e indossava i tacchi.

La gaffe della popstar 26enne, avvenuta sul palco dello Sweetener World Tour, è diventata virale in rete. Le immagini della caduta di Ariana Grande hanno fatto incetta di like e commenti in poco tempo, sui social. E con i follower la star ha voluto condividere il momento della sua caduta, retwittando un video che un fedele fan aveva pubblicato su Twitter per primo. Il filmato in questione contiene le esclusive immagini di quanto è accaduto nel live-show che Ariana ha tenuto a Tampa, in Florida, dopo essere stata lontana dal palco a causa di un recente malessere. "Oh mio... almeno mi sono ancora una volta distinta- ha scritto la Grande a margine della caduta, nella descrizione del suo retweet divenuto virale-. Sto piangendo. Le cose stavano andando troppo bene...". "

Poco dopo aver perso l'equilibrio, Ariana Grande aveva commentato la sua gaffe per la prima volta, ringraziando i fan dal palco. "Grazie per avermi fatta sentire amata prima, quando sono caduta - si era così rivolta la cantante americana agli spettatori, per poi lasciarsi scappare una fragorosa risata -. Doveva succedere che cadessi. Mi sono esibita in 87 show e non sono caduta, doveva succedere quindi".

Ariana Grande si riprende: lo Sweetener World Tour riparte

Secondo quanto è stato riportato dal sito etonline, Ariana Grande è tornata ad esibirsi sul palco una settimana dopo aver annunciato l'annullamento dello spettacolo previsto a Lexington, Kentucky. Lo Sweetener World Tour è, infatti, ripartito domenica 24 novembre, quando, cioè, la Grande si è esibita in Florida.

"Ciao a tutti i miei cari, sono molto malata -aveva riferito tra le sue recenti Instagram story, Ariana Grande-. Sono giù di corde sin dall'ultimo concerto tenuto a Londra (di metà ottobre). Non so come possa essere possibile, ma ho mal di gola e di testa. La mia voce è okay, ma ho tanti dolori ed è difficile respirare sul palco. Sto per farmi visitare dal mio medico e cercherò di fare tutto il possibile per stare bene in vista del prossimo show. L'ultima cosa che vorrei fare sarebbe quella di cancellare uno show, in questo momento del tour".

Segui già la pagina de Il Giornale Pop, su Facebook?