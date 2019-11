Ariana Grande mostra i suoi veri capelli, corti e ricci

I social ci insegnano che spesso niente è come sembra in rete. O meglio, nel web si possono assumere delle nuove apparenze, sfruttando i filtri messi a disposizione dai social e/o ricorrendo alle funzioni di alcune applicazioni. Talvolta, però, gli stessi social possono rivelarsi anche una valvola di sfogo, un mezzo per poter mostrare come si è realmente. E, nelle ultime ore, fa discutere molto un post condiviso dalla popstar Ariana Grande. Quest'ultima, nella mattinata dello scorso lunedì 25 novembre, ha pubblicato tra le sue Instagram story un video del tutto inaspettato, che la immortala con il viso coperto dallo smartphone, ma che rivela un particolare, per via del quale adesso la popstar è al centro del gossip.

Nello specifico, la cantante americana è apparsa in video con i capelli raccolti al naturale e non con la ponytail ("coda di cavallo", ndr) dai capelli lunghi e lisci che tanto l'ha resa celebre agli occhi di tutto il mondo. Questa volta, la Grande ha voluto mostrare al web la vera natura dei suoi capelli. Nell'ultimo discusso videofilmato postato dalla star tra le Instagram story, i capelli di Ariana Grande sono corti e ricci. E, tra le immagini contenute nel video esclusivo in questione, appare visibile la scritta riportata dalla Grande "the most hair", che è l'equivalente inglese di "la maggior parte dei capelli". Delle parole quest'ultime con cui Ariana vuole alludere chiaramente alla vera natura della sua chioma.

E non è la prima volta che la popstar (classe 1993) decide di mostrare al pubblico i suoi capelli al naturale. Nello scorso mese di febbraio Ariana Grande aveva, infatti, postato una "throwback photo", una foto-ricordo che la ritrae da piccola e con i suoi veri capelli, naturalmente corti e ricci e non lunghi e lisci.

Ariana Grande si riprende: lo Sweetener Tour riparte

Secondo quanto è stato riportato dal portale-web d'informazione etonline, la storia rivelatrice della vera natura dei capelli della Grande è giunta all'indomani del giorno in cui Ariana ha tenuto il suo nuovo concerto a Tampa, in Florida. La popstar è tornata sul palco una settimana dopo che aveva comunicato ai fan i suoi sopraggiunti problemi di salute, per i quali la stessa aveva cancellato la tappa del suo Sweetener World Tour prevista a Lexington, Kentucky.

"Ciao a tutti i miei cari, sono molto malata -aveva comunicato tra le Instagram story, Ariana Grande-. Sono giù di corde sin dall'ultimo concerto tenuto a Londra (di metà ottobre). Non so come possa essere possibile, ma ho mal di gola e di testa. La mia voce è okay, ma ho tanti dolori ed è difficile respirare sul palco. Sto per farmi visitare dal mio medico e cercherò di fare tutto il possibile per stare bene in vista del prossimo show. L'ultima cosa che vorrei fare sarebbe quella di cancellare uno show, in questo momento del tour".



