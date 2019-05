Ariana Grande alla Nasa, la popstar astronauta per un giorno

Ariana Grande nelle scorse ore è stata protagonista di un insolito tour alla Nasa. La popstar americana, che si trovava a Houston per un concerto del suo Tour, ha deciso di concedersi qualche ora di svago per recarsi al "Lyndon B. Johnson Space Center", il Centro di controllo delle missioni spaziali della Nasa. Una giornata all'insegna del divertimento e della scoperta di un mondo lontano dal suo ma non troppo, visto che il suo ultimo singolo si chiama, appunto, "Nasa".

Solare e sorridente, Ariana Grande ha documentato la visita allo Space Center nelle stories del suo profilo Instagram con foto e video inediti. La popstar americana, idolo di milioni di fan, ha avuto l'opportunità di parlare via satellite con alcuni astronauti in missione nello spazio, entrando in uno dei posti meno accessibili della terra, la sala di controllo delle missioni. Seguita dal suo entourage, Ariana Grande ha potuto toccare con mano uno dei moduli spaziali che si trovano all'inderno del Centro e autografarne la scocca esterna, con una breve dedica.

I momenti più divertenti vissuti dalla cantante statunitense sono stati, però, quando ha indossato la tuta ufficiale da astronauta, la famosa divisa arancione americana con tanto di nome cucito sul taschino in alto a sinistra, e la prova su strada di uno dei mezzi spaziali a quattro ruote, in grado di spostarsi anche lateralmente grazie alle ruote completamente girevoli. La visita, neanche a dirlo, ha lasciato Ariana Grande entusiasta, tanto da commentare così nelle stories di Instagram: "Grazie per il giorno più bello della mia vita, @nasa. La mia mente sta ancora elaborando e divorando ogni secondo di quello che è appena successo ma non vedo l'ora di condividere di più. Che giornata speciale ed esperienza. Grazie mille così tanto per la tua generosità e per mostrare i miei amici e io intorno".

Un'esperienza, in forma ridotta, vissuta anche da Chiara Ferragni, anche lei alla Nasa alcune settimane fa in occasione di un evento promozionale sponsorizzato da Omega.

