Ariana Grande non incontra i fan per un attacco di panico

Ariana Grande ha annullato un incontro con i fan per un attacco di panico. Dopo il primo dei concerti che sta tenendo in Belgio durante il suo “Sweetener World Tour”, avrebbe dovuto incontrare i fan, ma non e l'ha fatta. L'ansia e i terribili attacchi di panico da cui soffre dal giorno dell’attentato che ha subìto a Manchester la notte del 22 maggio del 2017, quando un terrorista si è fatto esplodere all’interno dell’Arena durante un suo show, glielo avrebbero impedito, costringendola a diffondere via social una nota stampa, come riportato dal sito Bitchyf.

“ Ciao amori miei. È tempo di un po’ di onestà. La mia ansia e la mia depressione sono state ai massimi storici di recente. Vi ho dato tutto quello che ho e ho cercato di dare sempre del mio meglio per mascherarlo. Oggi è stata una giornata molto difficile. Dopo alcuni attacchi di panico sento che la decisione più saggia sia quella di non fare il sound check party o il meet & greet e di preservarmi per lo spettacolo. Mi piace passare del tempo con voi ma non potrò essere presente o darvi il meglio di me. Non voglio sembrare frettolosa e vacillante. Vorrei controllare questi attacchi, ma come capisce chiunque abbia ansia o depressione, a volte queste cose hanno la meglio su di te e non sei in grado di avere il pieno controllo su te stesso. Chiunque abbia comprato il biglietto Vip per m&g o sound check party sarà ovviamente rimborsato. Vi voglio bene. Sono molto dispiaciuta. Prometto che vi darò il miglior spettacolo possibile ”.

Lo “Sweetener World Tour” è in programma fino al mese di dicembre e la popstar promette di recuperare in tempi brevi per la gioia dei suoi milioni di fan che attendono di vederla esibirsi dal vivo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?