Ariana Grande parla dei suoi problemi festeggiando "Thank U, Next"

Ariana Grande festeggia il primo compleanno della sua hit “Thank U, Next”.

E lo fa esponendo su Twitter la difficoltà e il dolore che ha dovuto affrontare in quest’ultimo anno. Come riporta il DailyMail è un vero e proprio bilancio della sua vita quella che la popstar ha compiuto sul social network. Nella giornata di ieri ha infatti condiviso i suoi pensieri con i fan.

“ Buon compleanno “Thank U, Next”. Non posso credere di aver trascorso più tempo da sola quest’anno di quanto abbia mai fatto nella mia vita, non posso credere quante sessioni abbia fatto con il mio terapista, quante volte ho cantato questa canzone, quando ho imparato a guarire quanto ancora devo imparare ”, ha scritto l'artista. La cantante ha ribadito come quest’ultimo anno sia stato “ produttivo, emotivo, selvaggio e anche felice ” e ha ringraziato gli amici che le sono stati vicini.

happy birthday ‘thank u, next’.

i can’t believe i’ve spent more time alone this year than i have in my life, i can’t believe how many sessions w my therapist i’ve had, how many times i’ve sung this song, how much i’ve learned and healed, how much i still have to learn and heal !