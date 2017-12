Arisa cambia look: addio capelli corti

Arisa abbandona il suo iconico look dai capelli corti, sposando un'estetica più classica. La cantante sta sfoggiando negli ultimi giorni dei capelli lunghi, indossando spesso un basco rosso.

L'effetto è vintage e da nouvelle vague - ricorda molto quello di Eva Green in "The Dreamers" - e le prime immagini sui social network hanno raccolto il consenso dei fan. La cantante, sempre più sexy, però non rinuncia al suo solito rossetto rosso: è stata una delle prime a indossarlo negli ultimi anni, riportando in voga questo colore. Il rossetto di Arisa è una specie di segno distintivo, che la caratterizza da quando prese parte al Festival di Sanremo con "Sincerità".

I nuovi capelli della popstar sono stati ampiamente sfoggiati in questi giorni. Prima alla trasmissione "60 Zecchini", in cui la cantante presentava tuttavia un caschetto semicoperto dall'ormai immancabile copricato, un must del suo outfit. Poi, in questi giorni, la cantante ha preso anche parte alla presentazione di "Napoli Svelata", il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Nella pellicola, partecipa a una colonna sonora particolarmente romantica: interpreta infatti un brano in napoletano - "Vasame", ovvero "Baciami" - di Enzo Gragnaniello.

Arisa sta vivendo un momento professionale fitto di impegni. Solo un mese fa è uscito il disco "Duets" di Cristina D'Avena, che contiene un duetto appunto con l'artista per il brano "Magica, magica Emi", sigla dell'omonimo cartone animato degli anni '80. Inoltre, la cantante ha preso parte a un concerto a Milano, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza per i bambini vittime del terremoto in Messico.