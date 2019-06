Arnold Schwarzenegger debutta da cantante con un brano rap

Arnold Schwarzenegger fa il suo esordio nel mondo della musica. L’attore ama sperimentare e per questo debutto speciale ha messo in piedi una curiosa collaborazione con il cantautore austriaco Andreas Gabalier. La coppia ha duettato nella canzone Pump It Up - The Motivation Song, nella quale mischiano in maniera curiosa pop, rock e rap.

Il brano, aperto dal classico “Hasta la vista, baby”, immortale citazione di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ripercorre la carriera di Schwarzy. Dall’infanzia in condizioni di estrema povertà (Arnold, cresciuto nel paesino di Thal, nella Stiria, ebbe un rapporto difficile e conflittuale col severo padre Gustav, reduce della Seconda guerra mondiale) agli esordi nel culturismo, quando come “quercia austriaca” diventò Mister Europa Junior, Mister World, Mister Universo (cinque volte) e Mister Olympia (sette volte).

Arnold Schwarzenegger, un rap per credere in sé stessi

Il video di Pump It Up - The Motivation Song è composto da immagini d’archivio di Arnold Schwarzenegger risalenti ai primi anni Settanta, quando si allenava per diventare Mister Olympia e preparava il terreno per la sua ascesa a star di Hollywood. Schwarzy, che ha recentemente colpito l’opinione pubblica statunitense impegnandosi in prima persona per salvare una donna di 102 dallo sfratto, scherza con Gabalier in altri momenti del videoclip, nei quali sollevano pesi insieme.