Arrestato per furto aggravato il cantante Marco Carta

È uscito dalla Rinascente di piazza Duomo a Milano con dei prodotti non pagati. Per questo è stato arrestato ieri sera Marco Carta.

Il cantante ed ex concorrente di Amici era insieme a una donna di 53 anni e, intorno alle 20,35, stava uscendo dal famoso grande magazzino nel cuore del capoluogo lombardo quando è scattato l'allarme. L'addetto all'accoglienza della Rinascente lo ha fermato ha scoperto che Carta aveva con sé 6 t-shirt - del valore complessivo di 1200 euro - a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile. Il 34enne sardo e la donna che era con lui sono è stato quindi posto ai domiciliari dall'Unità reati predatori della polizia locale. I due saranno processati per direttissima per il reato di furto aggravato.

Il cantante ha raggiunto diversi successi vincendo nel 2008 il talent Amici di Maria De Filippi, conquistando il primo posto a Sanremo nel 2009 con il singolo 'La forza mia' e trasformando in una vittoria anche la partecipazione a 'Tale e quale show' nel 2017. Oltre a pubblicare 6 album in meno di 10 anni e conquistando diversi riconoscimenti. Nel 2018, durante una puntata della trasmissione 'Domenica Livè, dichiara pubblicamente la sua omosessualità. A febbraio ha pubblicato l'ultimo singolo "Io ti riconosco".