Arriva il bacio tra Timothee Chalamet Lilly Rose Depp. Ora sono ufficialmente una coppia

Quando Timothee Chalamet e Lilly Rose Depp sono arrivati a Venezia per presentare il film “The King” dove lui interpreta Enrico V e lei sua moglie Caterina di Valois, i due non hanno confermato la loro storia, anzi, hanno minacciato di far saltare tutti gli incontri stampa in caso chiunque avesse fatto domande sul loro privato.

Ma gli atteggiamenti, gli sguardi e una foto rubata dopo il red carpet in cui Lilly poggiava una mano sulla spalla di Timothee, la dicevano lunga sulla loro presunta amicizia, ma nonostante questo i due, hanno mantenuto il riserbo più assoluto.

Questo però non è servito, visto che sono stati beccati durante una breve vacanza in barca a Capri, dove tra il sole e il mare azzurro si sono lasciati andare a baci appassionati che di amicizia sanno davvero ben poco. Per la coppia galeotto era stato il set di “The King” nel 2018 dove si erano incontrati e innamorati. La loro prima foto insieme a New York mentre passeggiavano ed entravano in un caffè.

Poi a pranzo insieme poco tempo dopo, dove per i due non si erano lasciati andare a troppe effusioni lasciando il dubbio sul fatto che potessero essere buoni amici o qualcosa di più. Ora, queste foto che stanno facendo il giro del mondo, dubbi non ne lasciano e si può tranquillamente dire che è nata una nuova coppia, anzi meglio un re e una regina.