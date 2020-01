Arriva il Naked Bikini, il costume che non si vede

La nuova moda in fatto di look estivo si chiama Naked Bikini: come riporta anche il Mirror, sta spopolando non solo tra i comuni mortali ma anche tra modelle e VIP. Un outfit davvero audace per un risultato finale sexy e molto accattivante, un completo dove il formato del bikini è ridotto all'osso, con pochi centimenti di tessuto a coprire le parti intime. Sono tante le aziende che hanno focalizzato la loro attenzione sulla produzione e promozione di questo articolo mare, come le modelle e le testimonial divenute icone in brevissimo tempo.

Tra queste spicca la fisicità di Tammy Hembrow, modella e fitness girl amatissima e seguitissima anche grazie ai look audaci che sfoggia su Instagram. Una testimonial perfetta, tanto da aver creato personalmente un capo in misura delle sue forme allenatissime, con il supporto di un noto brand tematico. La giovane è anche produttrice di una serie di elastici per il fitness, disegnati personalmente e realizzati con materiale di altissima qualità, per un percorso ginnico mirato a bruciare il grasso dove serve.

Non stupisce, perciò, la scelta di affidare a Tammy la possibilità di sfilare virtualmente sui social, indossando una serie di Naked Bikini dal look accattivante. Vista la particolarità del prodotto, il tessuto è di grande qualità, solitamente un mix di nylon e spandex in grado di garantire una vestibilità perfetta, aderente e discreta. Ovviamente il prodotto offre una vasta scelta tra varie taglie: è l'ideale per chi vuole prendere il sole senza ottenere i classici segni del costume.

La modella, per metà australiana e metà canadese, è un esempio per tutte le donne che si vogliono rimettere in forma dopo la gravidanza: lei stessa è madre di due bambini. Lo sport come stile di vita, come mostra il suo profilo social, che le ha permesso di ottenere un seguito nutrito di follower anche grazie ai tanti video di fitness pubblicati su YouTube. Bella, sexy e allenatissima: l'immagine perfetta per i Naked Bikini, che indossa con disinvoltura e grazia, sicuramente una dura prova per i cuori più deboli.

