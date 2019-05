Arriva il terzo epic fail per Il Trono di Spade

Non solo la trama ha lasciato molto delusi i fan de “Il Trono di Spade” che stanno raccogliendo firme in tutto il mondo per convincere la produzione HBO a rigirare l’ultima stagione, con un finale per nulla coinvolgente e appassionante come quello che tutti sognavano da anni, ma continuano ad arrivare segnalazione di errori che su un set di una serie così prestigiosa non sarebbero mai dovuti accadere.

In teoria. Perché, a quanto pare non c’è due senza tre.

Mentre ancora non si è spento il clamore per la presenza di una tazza di Starbucks sul tavolo davanti a Daenerys a Grande Inverno nella quarta puntata dal titolo “The Last Of The Starks” e per la mano amputata di Jamie, misteriosamente ricresciuta mentre abbraccia Cersei nel quinto episodio dal titolo “The Bells”, adesso si aggiunge, e proprio nell’ultima puntata della serie, un altro gravissimo errore.

I fan non riescono a crederci: nella sesta ed ultima puntata, dal titolo “The Iron Throne” , compare una bottiglietta d’acqua, nascosta a malapena dietro i piedi di un personaggio seduto su una sedia.





A chi dare la colpa?Alla disattenzione del regista? A chi dell’errore non se n’è accorto neanche in fase di montaggio? Agli scenografi? Agli stessi attori che non si sono resi conto di queste assurdità? O a tutte queste figure insieme, ognuna a suo modo imputabile di un epic fail senza precedenti?Quel che si sa è che ai piani alti della HBO sono furiosi. Ilimpegnato in questa serie kolossal non è servito ad evitare errori da b movie, se non peggio.Non era mai successo prima in una serie di così alto livello e i fan sono davvero basiti e sorpresi da tanta distrazione e superficialità.