Il nuovo film di Checco Zalone fa già discutere

C’è grande attesa per il nuovo film di Checco Zalone. É previsto per il primo gennaio del 2020 l’arrivo nelle sale italiane di “Tolo Tolo”. Il comico pugliese, dopo lo straordinario successo di “Quo vado?”, torna con una nuova e irriverente commedia che, ancora prima del suo debutto al cinema, sta facendo molto parlare di sé. Prodotto da Pietro Valsecchi e sceneggiato con la collaborazione di Paolo Virzì, "Tolo Tolo" è diretto e interpretato dallo stesso Checco Zalone. E su Chi sono trapelate le prime immagini del lungometraggio, ma è sul web che scoppia la polemica.

Con la pubblicazione del primo trailer è stato diffuso anche il video musicale di "Immigrato", la nuova canzone di Checco Zalone che farà da sfondo al film. Il nuovo singolo del comico pugliese, che ricorda molto da vicino le sonorità e l’ironia di Adriano Celentano, è un testo di grande attualità dato che esplora il rapporto fra un italiano e un cittadino straniero. Nel video di Zalone, il comico sembra prendere in giro un gruppo di extracomunitari facendoli cantare e suonare sotto le sue finestre.

Tutti però sono a conoscenza dello stile decisamente fuori dagli schemi di Checco, che ama prendersi in gioco del politicamente corretto e dei luoghi comuni senza offendere nessuno. Il video in questione raccoglie alcune immagini che sono state girate a Roma nel quartiere Bologna, in un caseggiato popolare che è stato già set di un film in passato, ovvero di "Una giornata particolare", di Ettore Scola con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. E un’ora dopo la diffusione del video, sui social si sono superate i 20mila like alla pagina Facebook ufficiale del celebre comico.

Il film è stato girato tra l’Italia e l’Africa. Le comparse africane che si intravedono nel film sono state tutte reclutate da centri di accoglienza della Capitale e, fino ad ora, proprio per volere dello stesso Valsecchi, non è stato rilasciato nessun dettaglio sulla trama. Si profila all’orizzonte un altro grande successo di pubblico e si pensa a bissare ai successi di Quo Vado? e di Cado dalle Nubi. Oltre a "Immigrato", ci sarà sicuramente un’altra canzone eseguita da Checco Zalone.