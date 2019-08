"Migranti maltrattati sul set di Checco Zalone". Ma Valsecchi smentisce: "È una montatura"

Checco Zalone è finito nella bufera a causa di un articolo apparso sul sito online del giornale Times of Malta. Secondo il quotidiano dell’isola, sul set di Tolo Tolo, il quinto film di Zalone e il primo da regista che arriverà al cinema a Natale, diversi membri della troupe si sarebbero dimessi per protesta dopo aver assistito ai “disgustosi trattamenti” subiti da circa 70 migranti, tra cui 4 bambini, ingaggiati dalla produzione.

Un gruppo di 70 comparse, scrive il Times of Malta, sarebbe stato lasciato “ per sei ore al sole ” e senza acqua a bordo di barconi in maxi vasche marine. Secondo l’inchiesta del reporter Philip Leone Ganado, i migranti non sapevano nuotare e, nonostante questo, sono stati tenuti “ su un barcone per sei ore, sotto il sole ” e “ senza pause per la toilette ” nonché “ senza possibilità di adeguato riparo dal sole ”.

“ Una donna incinta – aggiunge l’articolo – ha avuto una crisi di panico, costringendo la troupe a sbarcarla ”. “ Le loro vite – avrebbe riferito un membro della troupe che si è poi dimesso – sono state messe a rischio. Mi sono sentito terrorizzato per la loro sicurezza ”. Inoltre, scrive Ganado, un “alto funzionario della produzione” si sarebbe rivolto ai migranti definendoli “idioti” e “feccia”.

Checco Zalone e i migranti maltrattati, Valsecchi replica: “Falso”

Pietro Valsecchi, il produttore della Taodue che lavora con il comico pugliese dai tempi di Cado dalle nubi, ha seccamente smentito questa ricostruzione. “ Cado dalle nubi – ha dichiarato Valsecchi all’Ansa – . Ho letto l’articolo: si capisce chiaramente che è una montatura creata da una persona che è stata allontanata dal set. Le persone che lavorano con noi vengono trattate tutte allo stesso modo ”.